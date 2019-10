Rigore inesistente, la Roma: "Gli ufficiali di gara hanno ammesso l'errore"

La Roma mette fine alle polemiche per il rigore inesistente assegnato al Borussia Moenchengladbach: "Rispettiamo gli ufficiali di gara per l'onestà".

Un pareggio che sa di beffa per la quello maturato proprio allo scadere nel diluvio dell'Olimpico contro il Moenchengladbach: i tedeschi sono riusciti a pareggiare grazie ad un rigore assegnato per un tocco di Smalling con la faccia, valutato dall'arbitro come un fallo di mano.

Nonostante le forti proteste giallorosse, il direttore di gara si è mostrato irremovibile nella sua decisione confermando l'assegnazione del penalty, poi trasformato con freddezza da Stindl al 95'.

Grande lo sdegno sui social del popolo romanista, incredulo per una decisione che con il VAR sarebbe stata annullata nel giro di pochi secondi: a placare gli animi ci ha però pensato proprio la Roma con un tweet pubblicato nella notte.

"Il management della Roma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita".

Per Dzeko e compagni non c'è tempo da perdere: polemiche messe da parte e pensieri rivolti alla prossima sfida di campionato contro il , utile per non perdere contatto dal quarto posto valevole l'accesso alla .