Retroscena Alphonso Davies: poteva finire al Crystal Palace

Con la maglia del è già diventato una stella, confermandosi tra i terzini sinistri più forti del pianeta a soli 19 anni. Alphonso Davies poteva però sbarcare in Premier League per vestire la maglia del circa quattro anni fa.

Il retroscena di mercato è stato svelato dal presidente Steve Parish ai microfoni del 'Suddeutsche Zeitung':

"Quando aveva 15 anni Davies mi fu consigliato da mia sorella, che vive a Edmonton. Siamo volati in Canada per vederlo e volevamo ingaggiarlo, ma non siamo riusciti a ottenere un permesso di lavoro in ".