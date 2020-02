Regolamento Coppa Italia: in casa o in trasferta, ecco come funziona

Il regolamento della Coppa Italia: i criteri che determinano scelta del campo e ordine delle gare delle semifinali, unico turno con andata e ritorno.

REGOLAMENTO COPPA ITALIA: CHI GIOCA IN CASA?

La Coppa è a un passo dalla finale: la vincente della semifinale trasfiderà la vincente della semifinale tra. Ma le sfide si giocano in gare di andata e ritorno? Cosa recita il regolamento della competizione?

Fino ai quarti di finale, ogni turno si è svolto in gara unica, dunque senza che venissero disputate le partite di ritorno: in caso di parità dopo i 90 minuti, dunque, si è andati automaticamente ai supplementari e agli eventuali calci di rigore.

Fino agli ottavi di finale, in casa hanno giocato le formazioni a cui sono stati associati i numeri d'entrata più bassi nel tabellone e che, di conseguenza, sono state posizionate più in alto nel ranking.

Medesimo discorso per quarti in caso di sfida tra due teste di serie entrate in corsa agli ottavi (1 Napoli, 2 Juventus, 3 Milan, 4 Inter, 5 , 6 , 7 , 8 ). In caso di sfida tra una testa di serie e una formazione tra il nono e il ventesimo posto del ranking, si è proceduto al sorteggio.

SEMIFINALI COPPA ITALIA: ANDATA O RITORNO IN CASA?

Le semifinali di sono l'unico turno in cui si disputano due partite, una di andata e l'altra di ritorno. Così come nei turni precedenti, anche qui a stabilire l'ordine delle due partite è il numero nel tabellone: chi ha il più basso, e dunque è in posizione più alta nel ranking, ha diritto a giocare in casa la sfida di ritorno.

Juventus e Napoli, come si può notare nell'elenco delle teste di serie, hanno un numero più basso rispetto a Milan e Inter. Dunque, le semifinali di andata si disputano in casa dei rossoneri e dei nerazzurri e quelle di ritorno in casa dei bianconeri e degli azzurri.