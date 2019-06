Real Madrid, spunta la maglia di Hazard: avrà il 7 di Cristiano Ronaldo

Nel negozio ufficiale del Real all'aeroporto di Barcellona è già presente la nuova maglia di Eden Hazard: numero tutt'altro che banale...

Ci siamo quasi: a ore, o più probabilmente a giorni, il annuncerà l'acquisto di Eden Hazard dal . Un'operazione chiusa attorno ai 100 milioni di euro e, appunto, bisognosa appena della comunicazione dei due club per potersi considerare ufficiale.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intanto, però, la nuova maglia bianca di Hazard è già spuntata. E non in un negozietto sperduto in provincia, ma allo store ufficiale del Real Madrid all'aeroporto di -El Prat, come svelato da un utente di Twitter sul proprio profilo.

Tienda oficial del @realmadrid en el Aeropuerto de BCN el Prat. El anuncio oficial pa cuando? 😂 #Hazard pic.twitter.com/ph3nDjF7o2 — Aleix Garcés (@AleixGarces) 7 giugno 2019

Il numero sulla parte posteriore della camiseta, come si può notare, è tutt'altro che banale: il 7. Attualmente occupato da Mariano Diaz ma, soprattutto, di proprietà per anni di Re Cristiano Ronaldo. Scelta pesantissima.

L'erede di CR7, insomma, è Hazard. Dal punto di vista qualitativo e anche della numerazione. E del resto, anche se il fuoriclasse belga avesse voluto la 10, si sarebbe trovato di fronte un ostacolo quasi insormontabile: il numero in questione è del Pallone d'oro in carica Luka Modric.