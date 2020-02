Tegola Real Madrid: Rodrygo espulso col Castilla, niente Clasico

Una frittata... Real. Rodrygo la combina grossa, privando Zidane di una freccia preziosa per il proprio arco nel Clasico di domenica prossima col .

Il giovane attaccante del , sceso in campo con la squadra B - inserita in Segunda Division - ha rimediato un'espulsione che gli costerà la supersfida contro Messi e soci.

Dopo aver realizzato il goal del 2-0 in Real Madrid Castilla-San Reyes, il brasiliano - già ammonito - si è visto sventolare il secondo giallo e la conseguente espulsione in seguito ad un battibecco col portiere avversario.

Motivo delle proteste dell'estremo difensore del Reyes, la prosecuzione dell'azione da parte di Rodrygo nonostante un calciatore ospite si trovasse a terra infortunato: il breve parapiglia, ha portato l'arbitro ad espellere la punta dei Blancos. Che ora salterà il Clasico.

L'articolo 56.3 del Codice Disciplinare RFEF, infatti, inchioda il talento verdeoro.

"Nel caso di calciatori schierati in altre squadre facenti riferimento al club principale o in una squadra-sponsor, questi in caso di sanzione non potrà essere utilizzato in nessuna di esse".