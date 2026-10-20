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Champions League
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Con il contributo di

Real Madrid-RB Leipzig, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Real Madrid vs RB Lipsia
Real Madrid
RB Lipsia
Champions League
Y. Diomande
C. Nkunku

Anteprima completa di Real Madrid-RB Lipsia in Champions League. Parliamo di tattica, notizie dalle squadre, stato di forma e molto altro.

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Champions League - Game Week 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid-RB Leipzig si gioca il 21 ottobre 2026 alle 15:00 EST, le 20:00 GMT.

Il Madrid ha ritrovato il ritmo

Nel fine settimana il Real Madrid ha battuto con autorità il Siviglia per 4-1 grazie alla doppietta di Kylian Mbappe e ai goal di Arda Guler e Yan Diomande. Il prossimo impegno degli uomini di Jose Mourinho sarà il Clasico contro il Barcellona, ma prima ospiteranno il RB Leipzig in Champions League. Nella seconda giornata della fase campionato, il Madrid è stato protagonista di una straordinaria rimonta contro la Roma: ha segnato tre volte negli ultimi otto minuti, imponendosi per 4-3. L'ala ivoriana Yan Diomande ritroverà la sua ex squadra dopo il trasferimento al Madrid per una cifra elevata in estate.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Il Lipsia cerca di riprendersi

La pesante sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco nel fine settimana ha lasciato il Lipsia un po' scosso, anche se la squadra di Martin Demichelis ha comunque segnato 15 goal nelle prime cinque partite di Bundesliga di questa stagione. In campionato ha ottenuto tre vittorie e tre sconfitte, un bilancio che riassume bene quanto possa essere imprevedibile.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Il Madrid deve fare a meno di Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, mentre Marc Guiu e Assan Ouédraogo sono indisponibili per il Lipsia.
  • La stella turca Arda Guler ha segnato due goal e fornito due assist nelle ultime due partite di Champions League.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - RB Lipsia

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

RB Lipsia

Allenatore

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

Nell'undici previsto di Jose Mourinho figura Thibaut Courtois in porta, con Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger e Denzel Dumfries a comporre la difesa a quattro. Yan Diomande, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni sono indicati a centrocampo insieme a Jude Bellingham e Brahim Diaz, mentre Kylian Mbappe guida l'attacco. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per la squadra di casa.

Nell'undici previsto di Martin Demichelis c'è Maarten Vandevoordt in porta, con Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum e Willi Orban in difesa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz completano la formazione. In vista della partita non sono stati confermati problemi legati a infortuni o squalifiche per il Lipsia, anche se seguiranno aggiornamenti più vicini al calcio d'inizio.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

ELC
V2-3
ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RBL

RBL - Forma

HSV
V5-0
B04
S2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
S6-1
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha battuto il Siviglia in casa per 4-1 nella Liga; tra i successi precedenti figurano la vittoria per 3-4 in trasferta contro la Roma in Champions League e quella per 1-0 in casa contro il Villarreal. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Atletico Madrid, per 2-1 nella Liga. In queste cinque partite il Madrid ha segnato 13 goal e ne ha subiti sette.

Il RB Leipzig ha vinto due delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha perse due, senza registrare pareggi. L'incontro più recente si è concluso con una pesante sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco in Bundesliga, anche se in precedenza, dopo un altro risultato negativo in questa serie di partite, la squadra aveva reagito battendo l'Eintracht Francoforte per 6-0. La vittoria per 1-0 contro il PSV Eindhoven in Champions League dimostra che può fare bene in Europa. In queste cinque partite il Lipsia ha segnato 12 goal e ne ha subiti 9.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioRB Lipsia
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
Champions League
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2024, quando Real Madrid e RB Leipzig pareggiarono 1-1 in Champions League al Bernabeu. Prima ancora, nel febbraio 2024, il Madrid aveva vinto 1-0 in trasferta contro il Lipsia. Nei quattro precedenti registrati, il Real Madrid ha ottenuto due vittorie e un pareggio, mentre il Lipsia ha vinto una volta: 3-2 in casa nell'ottobre 2022. In quei quattro incontri il Madrid ha segnato cinque goal e ne ha subiti cinque.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica di Champions League il Real Madrid occupa attualmente l'ottavo posto, mentre il RB Leipzig è 21°, un divario che riflette il diverso andamento delle due squadre nella competizione di questa stagione.

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