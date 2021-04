Real Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali: chance per Werner

Real Madrid con Nacho e Militao in difesa, solamente panchina per Asensio. Nel Chelsea giocano titolari Rudiger, Pulisic e e Chilwell.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

Champions League, si fa sul serio. Prima semifinale d'andata in campo europeo, il Real Madrid di Zidane ospita in casa il Chelsea di Tuchel. la vincente tra le due compagini affronterà nella finalissima di maggio la vincente tra PSG e Manchester City.

Real Madrid in campo con Benzema prima punta, supportato da Vinicius Junior: fuori Asensio. In mezzo, nel 3-5-2 blanco, ci sono Kroos e Modric insieme a Casemiro. Difesa a tre composta da Militao, Varane e Nacho, esterni Marcelo e Carvajal. In porta Courtois.

Il Chelsea risponde scegliendo Werner come centravanti, supportato da Mount e Pulisic. Jorginho e Kantè regolmente interni nel 3-4-2-1 Blues, sulle fasce titolari Azpilicueta e Chilwell. Tra i pali spazio per Mendy, retroguardia con Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Fuori Ziyech.