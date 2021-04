Dove vedere Real Madrid-Chelsea in tv e streaming

Semifinale d'andata di Champions, il Real Madrid ospita il Chelsea: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo una settimana a parlare di Superlega, torna il grande calcio europeo, quello della Champions League. I Blancos di ZIdane e i Blues di Tuchel a confronto: la prima semifinale d'andata 2020/2021 vede di fronte Real Madrid e Chelsea.

Le due squadre si sfidano in Europa per la prima volta dopo ben 23 anni. L'ultima volta che il Real Madrid e il Chelsea si sono confrontate Abramovich non era ancora il presidente dei Blues, ma la squadra londinese era comunque riuscita a vincere la Coppa delle Coppe con il blocco italiano (tra cui Gianfranco Zola).

Il Chelsea ha però sempre battuto il Real Madrid nei tre confronti del passato: la prima nel 1971 nella doppia sfida di Coppa delle Coppe, dunque nel 1998 in Supercoppa Europea. 30esima semifinale europea per gli spagnoli, che detengono il record assoluto nella competizione.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-CHELSEA

La sfida d'andata delle semifinali tra Real Madrid e Chelsea si giocherà allo Stadio Di Stefano di Madrid: appuntamento martedì 27 aprile alle ore 21.

DOVE VEDERE REAL MADRID-CHELSEA IN TV E STREAMING

Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in tv in chiaro per tutti da Canale 5: basterà sintonizzarsi su tale canale in tv per assistere alla Champions, o in alternativa su Mediaset Play in streaming. L'alternativa è quella di seguire il match con Sky .

Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Come di consueto, la sfida di Champions League sarà inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv . In questo caso sarà necessario essere registrati ed aver acquistato uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-CHELSEA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.