Razzismo contro l'Inghilterra: due partite a porte chiuse per la Bulgaria

L'UEFA punisce la Bulgaria con due gare a porte chiuse (la seconda con pena sospesa) e 75mila euro di multa per i cori razzisti contro l'Inghilterra.

Dopo gli insulti razzisti riservati ai giocatori dell'Inghilterra nel match dello scorso 14 ottobre, l'UEFA ha annunciato il provvedimento nei confronti della federcalcio bulgara.

Due partite a porte chiuse per la Nazionale e 75mila euro di multa: questo è quanto deciso dall'organismo continentale in merito al caos scatenatosi nella gara valida per le qualificazioni ad a Sofia.

Delle due gare senza pubblico, però, una è con pena sospesa: se nei prossimi 2 anni gli episodi del genere dovessero ripetersi, allora la punizione diventerà effettiva. Ad oggi, il provvedimento UEFA prevede un solo match a porte chiuse.

Durante Bulgaria- del 14 ottobre (terminata 0-6), l'arbitro era stato costretto ad interrompere il gioco per due volte a causa degli insulti razzisti riservati dai tifosi di casa ai britannici Mings e Sterling.