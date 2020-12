Quando si gioca Juventus-Napoli? La data del recupero

Il ricorso del Napoli è stato accolto e dunque niente 3-0 a tavolino per gli azzurri: il big match si giocherà regolarmente allo Stadium.

Il primo ricorso era stato respinto, ma il CONI ha ribaltato la sentenza. Juventus-Napoli, inizialmente chiusa con il 3-0 a tavolino per gli azzurri e il -1 per il team Gattuso si giocherà allo Stadium di . Sì ma quando visto il fitto calendario che attende le due squadre nel 2021?

Chiuso il 2020, con la che ha saputo della decisione federale proprio nel giorno dell'ultima gara dell'anno (persa 3-0 contro la in casa), la federazione valuterà il calendario delle due compagni per poter recuperare il match della terza giornata di .

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI?

Per ora non c'è una data utile per il recupero di Juventus- , visto e considerando come sia i bianconeri, sia gli azzurri, giocheranno oltre alle gare di Coppa , e Serie A anche la . Partite ogni tre giorni e nessun giorno possibile almeno fino ad un'eventuale doppia eliminazione di entrambe in Europa on in .

LA DATA DEL RECUPERO JUVENTUS-NAPOLI

In realtà a proposito della Coppa Italia, una prima ipotesi prevede proprio il rinvio delle gare degli ottavi di Juventus e Napoli, così da far disputare lo scontro diretto. Per ora nessuna ufficialità e valutazioni in corso, visto e considerando che in ogni caso bisognerebbe trovare comunque un posto per tali sfide.

Per ora però sembra difficile, senza il rinvio delle sfide di Coppa Italia, lo svolgersi della partita prima di primavera, e solamente se sia Napoli che Juventus non arriveranno in fondo alle rispettive competizioni in Europa e Champions League.