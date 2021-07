Quando si gioca la finale di Euro 2020: data e orario

Euro 2020 si è spinto fino alle sue fasi conclusive. Tutto sulla finale del torneo: data, sede e dove vederla in tv e streaming.

Euro 2020 si sta avvicinando a grandi passi al suo epilogo. La massima competizione continentale a breve emetterà il suo verdetto ed è già grande l’attesa nel capire quale sarà la Nazionale che per i prossimi anni si fregerà del titolo di Campione d’Europa.

Quello che sta giungendo a conclusione è stato un torneo già entrato, per formula e caratteristiche, nella storia. Per la prima volta infatti, la fase finale dei Campionati Europei non ha avuto luogo in una o due nazioni, ma ad ospitare le sfide sono state undici città europee diverse.

E’ stato quindi un torneo itinerante, nonché l’occasione per celebrare il 60° anniversario dalla nascita del torneo. Una data coincisa con il 2020 ma, come noto, la pandemia ha costretto il massimo organo calcistico europeo ha spostare la competizione di un anno.

Si è quindi partiti lo scorso 11 giugno dallo Stadio Olimpico di Roma, dove si è disputata Turchia-Italia, ovvero la gara inaugurale, e da lì in poi si è giocato a Londra, Monaco di Baviera, Baku, San Pietroburgo, Budapest, Siviglia, Bucarest, Amsterdam, Glasgow e Copenaghen.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI EURO 2020

L’atto finale di Euro 2020 si giocherà l’11 luglio 2021, quindi ad un mese esatto dall’inizio del torneo. Il calcio d’inizio della gara è stato programmato alle ore 21.00.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI EURO 2020

Sarà Londra ad ospitare la finale di Euro 2020. Il match che sancirà quale la Nazionale campione d’Europa si giocherà nella straordinaria cornice di Wembley.

Il mitico impianto londinese è stato tra i grandi protagonisti di Euro 2020, visto che sul suo manto erboso si sono giocate ben sette partite, comprese le due semifinali.

A Wembley si sarebbero dovute inizialmente disputare solo semifinali e finale, ma il problemi legati alla realizzazione dell’Eurostadium, ovvero l’impianto di Bruxelles, ha spinto la UEFA a spostare proprio in Inghilterra le partite che originariamente si sarebbero dovute giocare in Belgio.

Wembley ha già ospitato una finale dei Campionati Europei: quella del 1996. Allora però si trattava del vecchio impianto e non del nuovo inaugurato nel 2007 che ha sostituito lo storico stadio preesistente.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La finale di Euro 2020 sarà trasmessa sia dalla Rai che dall’emittente satellitare Sky.

Sarà quindi visibile in chiaro su Rai Uno, ma anche sul satellite sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251).

Il match sarà trasmesso anche in live streaming. Sarà dunque visibile su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone attraverso RaiPlay, o in alternativa per gli abbonati Sky, attraverso Sky Go.