Quando c'è il sorteggio dei sedicesimi di Europa League?

Tanta Italia in Europa League: Inter, Napoli e Lazio aspettano il Milan in vista del sorteggio dei sedicesimi.

L'Europa League si appresta ad entrare nella sua fase più interessante, quella ed eliminazione diretta con le 24 reduci dai gironi e le 12 retrocesse dalla Champions League. Si ripartirà a febbraio, con le sfide dei sedicesimi di finale (in programma il 14 e il 21) che saranno decise nel consueto sorteggio di Nyon.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

L'Italia si presenterà con una nutrita e valida rappresentanza. In primis Inter Napoli , arrivate terze nei rispettivi gironi di Champions League e retrocesse di conseguenza in Europa League. Poi la Lazio , seconda nel proprio raggruppamento, e potenzialmente il Milan , che dovrà giocarsi l'accesso al prossimo turno nell'ultima giornata della fase a gironi.

Il sorteggio di Europa League si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 13.00, un'ora dopo quello degli ottavi di Champions League. La location, come da tradizione, sarà la sede dell'UEFA a Nyon. Le squadre saranno divise in due fasce distinte e non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese o provenienti dal medesimo girone.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso in diretta su Sky, sul canale Sky Sport Uno. Sarà possibile seguirlo anche in streaming, attraverso SkyGo (piattaforma riservata agli abbonati Sky) o gratuitamente attraverso il sito ufficiale della UEFA. Su Goal racconteremo il sorteggio in diretta testuale passo dopo passo.