La squadra di Flick surclassa la Macedonia del Nord ed approda in Qatar. Il Galles fa aspettare il Belgio, successi per Russia e Turchia.

Ha rischiato di vedere i Mondiali da lontano, ma ora la Germania è invece a sorpresa la prima qualificata a Qatar 2022. Non convince, ma vince anche contro la Macedonia e si qualifica al torneo internazionale, la seconda a parteciparvi dopo i padroni di casa La squadra di Flick è infatti capolista nel gruppo J, a + 8 sulla Romania seconda a due turni dal termine.

Proprio la Romania ha superato l'Armenia, scavalcando sia Mkhitaryan e soci, sia la Macedonia, decisa a combattere per il secondo posto e i playoff.

Nel gruppo E deve ancora aspettare l'aritmetica il Belgio, che avrebbe potuto festeggiare la qualificazione senza giocare: successo esterno del Galles e approdo ai Mondiali ancora in bilico. Al secondo posto c'è attualmente la Repubblica Ceca, vincente in Bielorussia.

Il girone G ha visto l'attesa goleada dell'Olanda contro Gibilterra, mentre la Turchia rimane vicina al secondo posto in seguito alla vittoria in rimonta contro la Lettonia (Burak Yilmaz al 99' per il 2-1) e al successo di misura della Norvegia, confermata seconda a -2, contro il Montenegro.

Russia e Croazia spazzano via i sogni di Slovenia e Slovacchia in due gare tiratissime: vittoria di misura per i primi, pari per i secondi e possibilità di giocarsi il primo posto nelle ultime due gare. Per entrambe la sicurezza di giocare almeno i playoff, ma Diveyev e compagni sono a +2 in classifica.

GRUPPO E

ESTONIA-GALLES 0-1 [12' Moore]

BIELORUSSIA-REPUBBLICA CECA 0-2 [22' Schick, 65' Hlozek]

GRUPPO G

OLANDA-GIBILTERRA 6-0 [9' Van Dijk, 21' e 45' Depay, 48' Dumfries, 75' Danjuma, 86' Malen]

LETTONIA-TURCHIA 1-2 [70' aut. Demiral (L), 76' Dursun (T), 99' Yilmaz (T)]

NORVEGIA-MONTENEGRO 2-0 [29' e 96' Elyounoussi]

GRUPPO H

CIPRO-MALTA 2-2 [7' Papoulis (M), 53' Muscat (C), 80' Sotiriou (M), 98' Degabriele (M)

SLOVENIA-RUSSIA 1-2 [28' Diveyev (R), 32' Dzhikiya (R), 40' Ilicic (S)]

CROAZIA-SLOVACCHIA 2-2 [20' Schranz (S), 25' Kramaric (C), 45' Haraslin (S), 71' Modric (C)]

GRUPPO J

MACEDONIA DEL NORD-GERMANIA 0-4 [50' Havertz, 70' e 73' Werner, 84' Musiala]

ROMANIA-ARMENIA 1-0 [26' Mitrita]

ISLANDA-LIECHTENSTEIN 4-0 [19' Thordarson, 35' rig. e 79' rig. Gundmundsson, 90' Gudjohnsen]