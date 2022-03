Qualificazioni Mondiali, Messico e USA volano a Qatar 2022

Doveva essere una notte di verdetti e così è stato. Altre due Nazionali infatti si sono guadagnate la qualificazione a Qatar 2022, portando così il numero complessivo a ventinove.

A festeggiare, come da pronostico, l’approdo ai prossimi Campionati del Mondo sono stati Messico e Stati Uniti, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica del girone della zona CONCACAF.

‘El Tricolor’ guidato da Gerardo ‘El Tata’ Martino, si è assicurato i punti decisivi imponendosi per 2-0 allo stadio Azteca contro El Salvador. A decidere la sfida di Città del Messico sono state le reti realizzate nel primo tempo da Antuna e Jimenez (su rigore).

Sconfitta invece indolore per gli Stati Uniti che perdono 2-0 sul campo della Costa Rica e vengono raggiunti proprio da ‘Los Ticos’ in classifica, ma si assicurano il terzo posto in virtù della miglior differenza reti. A San José a decidere sono stati i goal segnati al 51’ e al 59’ da Juan Pablo Vargas e Contreras.

Per il Messico si tratta dell’ottava partecipazione consecutiva ai Campionati del Mondo, mentre gli USA tornano ad essere protagonisti del torneo dopo aver saltato l’edizione del 2018. Entrambe, al pari del Canada anch’esso qualificato, sono già certi della presenza ai Mondiali del 2026 in quanto organizzatori.

La Costa Rica resta ancora in corsa per la qualificazione, visto che il quarto posto ottenuto vale lo spareggio interzona contro la Nuova Zelanda che si disputerà a giugno.

Al momento sono solo tre i posti ancora da assegnare per Qatar 2022.