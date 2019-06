Qualificazioni Euro 2020, i risultati: Hamsik doppietta, valanga Slovacchia

Vittoria facile della Slovacchia sull'Azerbaigian (5-1) con doppietta da parte di Hamsik.

Serata di qualificazioni ad anche stasera. Nel pomeriggio nessun problema per la Slovacchia, che batte per 5-1 l'Azerbaigian ed in questo modo si porta a 6 punti in classifica.

Grande protagonista del match è stato Marek Hamsik, autore di una doppietta. A segno anche il parmense Kucka ed il fiorentino Hancko. Nessun problema nemmeno per il Kazakistan contro San Marino.

GRUPPO C

BIELORUSSIA-IRLANDA DEL NORD

GERMANIA-ESTONIA

GRUPPO E

UNGHERIA-GALLES

AZERBAIGIAN-SLOVACCHIA 1-5 [8' Lobotka (S), 27' Kucka (S), 29' Sheydaev (A), 30' Hamsik (S), 57' Hamsik (S), 85' Hancko (S)]

GRUPPO H

ISLANDA-TURCHIA

ANDORRA-FRANCIA

ALBANIA-MOLDAVIA

GRUPPO I

BELGIO-SCOZIA

RUSSIA-CIPRO

KAZAKISTAN-SAN MARINO 4-0 [45' Kuat, 62' Fedin, 65' Suyumbayev, 79' Islamkhan]

GRUPPO L

ITALIA-BOSNIA

GRECIA-ARMENIA

LIECHTENSTEIN-FINLANDIA