Qual è la verità sui negoziati tra l'Al-Ahli di Gedda e Lucas Moura?

Alcuni articoli di stampa hanno rivelato i dettagli delle trattative tra l'Al-Ahli di Gedda e il brasiliano Lucas Moura, attuale giocatore del São Paulo ed ex giocatore del Tottenham Hotspur, per farlo giocare nella squadra nella prossima stagione.

Alcuni articoli di stampa avevano parlato dell'esistenza di alcune trattative con Lucas Moura, alla luce della scadenza del suo contratto con il São Paulo alla fine della stagione in corso, in particolare da parte dell'Al-Ahli Jeddah e dei Los Angeles Galaxy statunitensi.

Tuttavia, la rete "ESPN" ha smentito categoricamente l'esistenza di qualsiasi trattativa da parte dell'Al-Ahli Jeddah per ingaggiare il calciatore brasiliano, confermando che il club saudita non è interessato ad assicurarsi i suoi servizi nella prossima stagione.

La rete ha confermato che l'unico interesse per l'ex stella del Tottenham proviene dal Los Angeles Galaxy, che era interessato ad assicurarsi i suoi servizi prima che si unisse al São Paulo nell'estate del 2023.

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Da parte sua, il 33enne non sta prendendo in considerazione alcuna offerta al momento, poiché si sta concentrando sul recupero dall'infortunio che lo terrà lontano dalla squadra brasiliana fino alla fine della stagione in corso, per tornare in forma dopo i Mondiali del 2026.

Al suo ritorno, Lucas Moura valuterà tutte le opzioni a sua disposizione, tra cui quella di rimanere al São Paulo per un altro periodo, soprattutto perché questa è la sua prima scelta, qualora ricevesse un'offerta adeguata.

Moura vanta una carriera calcistica di tutto rispetto, iniziata nelle file del São Paulo, prima di passare al Paris Saint-Germain, con cui è rimasto per 5 anni tra il 2013 e il 2018, e altrettanto con il Tottenham, prima di tornare al club brasiliano nel 2023.

Tuttavia, il livello del calciatore brasiliano è calato notevolmente negli ultimi tempi, avendo segnato solo 3 gol e fornito un assist in 16 partite disputate con il São Paulo durante la stagione in corso, la maggior parte delle quali da subentrato.