PSG-Barcellona, le formazioni ufficiali: Florenzi sì, Di Maria fuori

Nel PSG c'è Verratti come trequartista, Gueye gioca a centrocampo. Fuori Di Maria. Barcellona con Dest, Pedri, Mingueza e Dembelè.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Draxler, Verratti, Mbappé; Icardi.

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé.

Dopo l'eliminazione della Juventus contro il Porto, un'altra big cadrà al Parco dei Principi. PSG e Barcellona a confronto per approdare ai quarti di Champions League, con i parigini nettamente favoriti in virtù del 4-1 ottenuto nella gara d'andata.

Il PSG si affida a Icardi unica punta, con Draxler, Verratti e Mbappé alle sue spalle. In mezzo c'è Gueye con Peredes, mentre Florenzi è recuperato e agirà sulla facia destra di difesa. In porta c'è Keylor Navas, completano la retroguardia Florenzi, Marquinhos e Kimpembe. Panchina per Di Maria.

Il Barcellona risponde con Dembelè e Messi come punte, mentre Griezmann agirà come trequarista. C'è Pedri insieme a Busquets in qualità di interni, larghi a centrocampo Joardi Alba e Dest. Difesa a tre composta da Minguez, De Jong e Lenglet. Tra i pali come di consueto Ter Stegen.