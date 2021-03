PSG-Barcellona dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG sfida il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PSG-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Barcellona

PSG-Barcellona Data: 10 marzo 2021

10 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Barcellona di Roenald Koeman tenta la rimonta disperata contro il PSG di Mauricio Pochettino nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si disputa a Parigi.

I francesi hanno dominato la gara di andata, imponendosi 4-1 al Camp Nou, con tripletta del fuoriclasse transalpino Mbappé e goal di Kean a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa, giunto mediante un calcio di rigore di Messi.

Per passare il turno, i catalani hanno bisogno di un successo in trasferta con 3 reti di scarto, impresa certamente non semplice, anche perché nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra c'è riuscita prima.

I parigini hanno affrontato 11 volte il PSG in Champions League, con un bilancio di 4 successi per parte e 3 pareggi. Nel weekend il PSG ha battuto 3-0 in Coppa di Francia il Brest, mentre i blaugrana hanno vinto 2-0 fuoricasa a Pamplona nel match della Liga contro l'Osasuna.

Il brasiliano Neymar è il miglior marcatore dei francesi con 6 goal all'attivo nel torneo, mentre Lionel Messi è il giocatore più prolifico dei catalani con 4 reti in questa edizione della Champions. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Barcellona, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-BARCELLONA

PSG-Barcellona si disputerà la sera di mercoledì 10 marzo 2021 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.00. Sarà il 12° confronto in Champions League fra le due formazioni.

La sfida PSG-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno seguire PSG-Barcellona anche in diretta streaming: mediante Sky Go la partita sarà visibile anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi semplicemente sul sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di contenuti sportivi, fra cui anche le gare di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Goal darà ai suoi lettori la possibilità di seguire il big match europeo PSG-Barcellona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi del match del Parco dei Principi.

Pochettino deve fare i conti con qualche assenza importante. Su tutte quella certa di Florenzi sulla fascia destra. L'italiano non recupera e a ricoprire il ruolo di terzino destro sarà uno fra Kehrer e il giovane Pembélé, con il primo favorito. A sinistra agirà Kurzawa, mentre Marquinhos e Kimpembe comporranno la coppia centrale difensiva. Fra i pali ci sarà Jesus Navas. In cabina di regia agirà Verratti, con Paredes e Gueye candidati ad agire da mezzali ai suoi lati. Davanti il tecnico argentino spera di recuperare Neymar, al momento anche lui acciaccato, ma non è certa la presenza dal 1' del brasiliano. Se non dovesse farcela sarà il tedesco Draxler a completare il tridente offensivo con Icardi e Mbappé. Ai box Kean, positivo al Coronavirus, e il lungodegente Bernat.

Dubbi tattici per Koeman, che potrebbe affidarsi al 3-5-2 utilizzato nelle ultime partite. In questo caso Messi e Griezmann formeranno il tandem d'attacco, mentre Busquets sarà il perno del centrocampo, con il giovane Pedri e l'olandese De Jong mezzali. Sulle due fasce a destra agirà Dest, mentre a sinistra è in dubbio Jordi Alba, acciaccato. Se non dovesse farcela spazio a Junior Firpo. In difesa si sentirà l'assenza dell'esperto Piqué, al cui posto, accanto a Lenglet e Umtiti, giocherà Mingueza. Fra i pali ci sarà Ter Stegen. Assenti per problemi fisici anche Araujo, Coutinho, Ansu Fati e Sergi Roberto.

PSG (4-3-3): Jesus Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Verratti, Gueye; Draxler, Icardi, Mbappé.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, Pedri, Busquets, F. De Jong, Jordi Alba; Messi, Griezmann.