Programma TV Mondiali FIFA 2026 in Qatar: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive dei Mondiali FIFA 2026 in Qatar

Per seguirle dall'estero, usa una VPN e connettiti a un server qatariota per lo streaming in diretta. Tutte le partite del Qatar saranno trasmesse in chiaro su beIN SPORTS o Alkass Sports Channels.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Qatar?

In Qatar, i diritti di trasmissione ufficiali dei Mondiali FIFA 2026 sono esclusivi di beIN SPORTS.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

beIN SPORTS NEWS, canale in chiaro, trasmetterà aggiornamenti via etere e satellite, notizie in tempo reale e dirette dai ritiri delle squadre. Match di cartello come la finale e le cerimonie potrebbero essere visibili senza abbonamento.

📱 Streaming digitale e premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: l’ecosistema premium trasmette tutte le 104 partite in diretta. Tutte le partite, comprese quelle della fase a gironi di Al-Annabi contro Svizzera, Canada e Bosnia-Erzegovina, si possono seguire tramite l’app beIN SPORTS CONNECT, il servizio TOD e i canali satellitari MAX.



