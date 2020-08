Probabilii formazioni PSG-Bayern Monaco: recupera Keylor Navas, c'è Boateng

Al Da Luz si gioca la partita più importante dell'anno, per la prima volta in pieno agosto. Il PSG punta al primo successo, il Bayern cerca il sesto.

Tutto in una notte. contro . La sfida tra chi cerca il primo trionfo in e chi vuole scrivere l'ennesima pagina di storia vincendo la sesta. Una finale inedita, come inedita è la partecipazione del club francese. I tedeschi, invece, si giocano la finale numero undici, con bilancio in perfetta parità: cinque vinte, cinque perse. L'ultima nel 2013, col trionfo a Wembley sul , firmato Robben.

Non sarà un derby tedesco in campo, lo sarà piuttosto in panchina. Hansi Fliick da un lato, Thomas Tuchel dall'altro. Separati da otto anni d'età e due percorsi diversi. Il capo allenatore del Bayern non aveva questo ruolo dal 2005. Poi, sempre vice. O dirigente. Tuchel invece vive il campo da 15 anni. Al PSG ha imparato a vincere, dopo essersi imposto a e aver brillato poco a Dortmund. Ora si gioca la sua prima finale europea. Per Flick invece è la seconda: era in campo, da titolare, nel 1987, quando il batté 2-1 proprio il Bayern. Aria di rivincita.

Il PSG, che formalmente questa finale la gioca in casa, si disporrà con il classico 4-3-3. La grande novità è il recupero di Keylor Navas, che dovrebbe riprendere posto tra i pali dopo aver saltato il match con il , in cui ha giocato Sergio Rico. L'altra potrebbe essere Verratti, che è a disposizione, ma può non avere i 90 minuti nelle gambe. Possibile che, vista l'ipotesi supplementari, parta dalla panchina, con Herrera e Paredes come interni ai lati di Marquinhos.

In panchina si accomoderà anche Mauro Icardi, visto che il tridente visto contro il Lipsia ha funzionato così bene che Tuchel non ha intenzione di cambiarlo: Mbappé, Neymar e Di Maria potranno cambiare spesso posizione e alternarsi. Probabile che Ney giochi più centralmente quasi da trequartista. Non cambia nemmeno la linea difensiva: Kehrer a destra, Thiago Silva e Kimpembe in mezzo, il grande ex Bernat a sinistra.

Anche il Bayern non dovrebbe prevedere novità rispetto all'undici che ha steso , e . L'unico dubbio è legato a Jérôme Boateng, che sta facendo i conti con un acciacco muscolare post Lione. Decisivo l'ultimo provino: in caso di forfait, pronto Süle. Panchina per Pavard, come lasciato intendere da Flick in conferenza stampa: Kimmich giocherà ancora da terzino destro, Thiago - con cui Flick ha avuto un lungo colloquio - manterrà il suo posto a centrocampo vicino a Goretzka.

L'asse sinistro della difesa vedrà come al solito David Alaba e Alphonso Davies, mentre il trio dietro l'unica punta Lewandowski dovrebbe prevedere ancora la presenza di Ivan Perisic. Il croato è in vantaggio sull'ex di giornata Kingsley Coman, che a al PSG ci è cresciuto, e anche su Coutinho. Intoccabili invece Serge Gnabry e Thomas Müller.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSG-BAYERN MONACO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.