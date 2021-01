Probabili formazioni Torino-Spezia: Verdi la spalla di Belotti

Il Torino ospita lo Spezia nel diciottesimo turno di campionato. Italiano disegnerà un tridente offensivo con Gyasi, Piccoli e Farias.

Sarà una partita che metterà in palio importanti punti salvezza, quella che vedrà opposte e nel diciottesimo turno del campionato di .

Da una parte ci saranno infatti i granata che sono attualmente in piena zona retrocessione (12 i punti messi in cascina in 17 turni), dall’altra gli Aquilotti che, reduci dai successi contro e , sono alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di creare un piccolo margine dalle pericolanti.

Marco Giampaolo si affiderà all’ormai consueto 3-5-2 nel quale Izzo, Lyanco e Bremer andranno a completare la linea difensiva davanti a Sirigu.

Altre squadre

A centrocampo, Singo e Rodriguez saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana, vista la squalifica di Rincon, dovrebbe essere Segre a sistemarsi in regia con Lukic e Linetty ai suoi lati. In attacco sarà Verdi la spalla di Belotti.

Vincenzo Italiano disegnerà il suo Spezia con un 4-3-3 nel quale, nella linea difensiva davanti a Provedel, Vignali e Marchizza agiranno sugli out di destra e sinistra, mentre Terzi e Chabot comporranno la coppia centrale.

A centrocampo, Estevez, Agoumé e Pobega formeranno il trio di mediana mentre in attacco, visto che Nzola è fermo ai box, dovrebbe essere Piccoli il perno centrale di un tridente completato da Gyasi e Farias.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SPEZIA

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.