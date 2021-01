Torino-Spezia, le formazioni ufficiali: Verdi in tandem con Belotti

Torino con Verdi e Belotti in attacco, Buongiorno titolare in difesa. Nello Spezia è Piccoli il sostituto di Nzola.

Le formazioni ufficiali di - :

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru; Verdi, Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Pobega, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

Il Torino vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione, in cui si ritrova invischiata: per farlo, dovrà battere l'ostico Spezia, matricola agguerrita che sta sovvertendo ogni pronostico.

Giampaolo punta su Verdi e Belotti per scardinare la difesa spezzina, Segre in cabina di regia al posto dello squalificato Rincon. A sinistra spazio per Murru, Singo titolare a destra. Nel terzetto difensivo è titolare Buongiorno.

Italiano non può contare sull'infortunato Nzola, miglior marcatore degli 'Aquilotti': il suo sostituto è Piccoli, coadiuvato da Gyasi e Farias. Pobega non si tocca a centrocampo, Marchizza schierato sulla corsia mancina difensiva.