Probabili formazioni Milan-Roma: Kjaer c’è, ballottaggi per Fonseca

Il Milan ospita la Roma in un match che mette in palio punti pensati per l’Europa. Pioli ritrova Kjaer in difesa, ancora out Ibrahimovic.

Reduce dal largo successo ottenuto sul campo del , il , dopo lunghi mesi di assenza, torna a giocare tra le mura amiche del Meazza. I meneghini, che non scendono in campo sul prato di San Siro dallo scorso 8 marzo, da quando cioè persero in casa contro il , affronteranno nel pomeriggio la nel match che aprirà il programma delle sfide domenicali di campionato.

Una partita, quella che vedrà opposti rossoneri e giallorossi, che metterà in palio punti dal peso specifico importante per la corsa che conduce ad una qualificazione europea. Il Milan infatti è a quota 39 in classifica (appaiato al ) e insegue un pass per la prossima , la Roma è invece a -6 dal quarto posto che vorrebbe dire Champions.

Per l’occasione, Stefano Pioli disegnerà la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Gianluigi Donnarumma, dovrebbero essere Conti, il recuperato Kjaer, Romagnoli ed Hernandez a formare la linea difensiva.

In mediana, fiducia alla coppia Kessié-Bennacer, mentre in attacco Rebic agirà da unica punta con a supporto una batteria composta da Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Come confermato dallo stesso Pioli nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, Zlatan Ibrahimovic non sarà della partita. Il campione svedese è tornato a lavorare in gruppo, ma è ancora presto per rivederlo in campo.

Modulo speculare per Paulo Fosenca. Il tecnico lusitano ritroverà nel cuore della difesa Mancini che quindi dovrebbe andare a riprendersi una maglia da titolare al fianco di Smalling. Bruno Peres e Kolarov dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, con il primo che pare in vantaggio su Santon ed uno Zappacosta non al meglio.

Cristante e Veretout comporranno la linea di mediana, mentre è bagarre sulla trequarti. Kluivert, Pellegrini e Mkhitatyan sembrano correre verso tre maglie da titolare, ma ci sono anche Under, Perotti, Perez e Pastore che scalpitano. In attacco ci sarà ovviamente Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.