Probabili formazioni Manchester City-PSG: Pochettino si affida all’estro di Neymar

Manchester City e PSG si affrontano nella semifinale di ritorno di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 ottenuto dai Citizens in Francia.

La Champions League si appresta a conoscere la sua prima finalista dell’edizione 2020/21. Questa sera infatti, Manchester City e PSG si affronteranno nella semifinale di ritorno che stabilirà quale delle due squadre staccherà un biglietto per Istanbul dove poi sfiderà nell’atto finale del torneo una tra Real Madrid e Chelsea.

All’Etihad Stadium si ripartirà dalla vittoria per 2-1 ottenuta dai Citizens all’andata. La compagine inglese può contare quindi su un vantaggio importante in quella che è la corsa che potrebbe condurre alla sua prima finale nella massima competizione europea per club.

Per l’occasione, Pep Guardiola si affiderà ad un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti ad Ederson sarà composta, da destra a sinistra, da Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko. Rodri sarà il perno del centrocampo, con De Bruyne e Gundogan che agiranno ai suoi fianchi, mentre in attacco ci sarà Foden al centro di un tridente completato da Bernardo Silva e Mahrez.

Mauricio Pochettino disegnerà invece la compagine parigina con un 4-2-3-1 nel quale saranno Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo a completare il pacchetto difensivo davanti a Navas.

Verratti e Paredes agiranno in mediana mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Mbappé, ci sarà un terzetto che prevederà Di Maria, Draxler e Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappé.