Manchester City-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City e PSG si sfidano nella semifinale di ritorno di Champions League: le info utili sul match e dove vederlo in televisione e streaming.

MANCHESTER CITY-PARIS SAINT GERMAIN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Paris Saint Germain

Manchester City-Paris Saint Germain Data: 4 maggio 2021

4 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5 e Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite)

Canale 5 e Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

Tra il Manchester City e la prima finale di Champions League c'è il PSG, finalista nell'edizione 2020. Tutto può ancora succedere, ma il 2-1 del Parco dei Principi può rappresentare un buon punto di partenza per la squadra di Guardiola. Si potrà anche perdere 0-1 per passare il turno. Il PSG di Pochettino, invece, deve vincere con almeno due gol di scarto: con l'esatto punteggio dell'andata si andrebbe ai tempi supplementari. Gara che si preannuncia incerta e palpitante fino alla fine. La vincente incontrerà in finale una tra Real Madrid e Chelsea (in programma il 5 maggio alle ore 21, 1-1 all'andata).

Il Paris Saint Germain e il Manchester City possono diventare la 23ª squadra a vincere la Champions League, nonché il primo nome nuovo sul trofeo dopo il 2012, anno del trionfo del Chelsea. Ai quarti di Champions League, nell'edizione 2018/19, il Tottenham di Pochettino ha eliminato il City di Guardiola in modo rocambolesco, passando il turno ai gol in trasferta dopo una vittoria casalinga per 1-0 e una sconfitta per 4-3 a Manchester.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester City-Paris Saint Germain: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-PARIS SAINT GERMAIN

Manchester City-PSG si giocherà all’Etihad Stadium, martedì 5 maggio 2021. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.

Il match dell'Ethiad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain sarà trasmessa sia da Sky Sport che da Mediaset. Il match sarà visibile, in chiaro, per tutti su Canale 5 oltre che in streaming gratuito su Mediaset Play. La gara si potrà vedere anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (rispettivamente canale 201, 203 e 251 satellite).

Manchester City-PSG sara visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o in alternativa collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Altra opzione è legata a Now Tv, il servizio in streaming di Sky. In questo caso sarà necessario essere registrati e acquistare uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal ci sarà la possibilità di seguire Manchester City-Paris Saint Germain attraverso la nostra diretta testuale: partendo dalla mattina vi racconteremo le novità del match, poi vi accompagneremo minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Il Manchester City va a caccia della prima finale di Champions League. Guardiola conferma il 4-3-3 con Ederson in porta, Walker, Dias, Stones e Cancelo in difesa. De Bruyne, Rodri e Gundogan in mediana. Bernardo Silva, Foden e Mahrez in attacco.

Il Paris Saint-Germain, invece, con Navas in porta, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Bakker in difesa. Gueye, Paredes in mezzo. Di Maria, Verratti e Neymar alle spalle di Mbappé

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.