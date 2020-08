Probabili formazioni Juventus-Roma: prima da titolari per Zanimacchia e Frabotta

Passerella scudetto per i bianconeri allo Stadium: tanti giovani titolari contro i giallorossi, che lanciano Fuzato e Calafiori. Zaniolo dal 1'.

Scudetto già in tasca, soltanto da festeggiare. Per la prima volta dopo 9 anni, senza tifosi. La chiude il campionato 2019/20 all’Allianz Stadium con la cerimonia della premiazione, dopo la partita contro la . Una passerella per tutti. Anche per i giovani bianconeri.

Maurizio Sarri dopo la partita contro il aveva pensato di schierare l’Under 23: non sarà un turnover completo, ma dei giovani troveranno spazio. Anche perché in attacco c’è da riempire lo slot lasciato libero da CR7, che va verso un turno di riposo.

Il suo posto dovrebbe prenderlo Zanimacchia, che già tre giorni fa aveva dato ottimi segnali all’esordio assoluto in A. Ora l’ex va verso una maglia da titolare, la prima della sua carriera nel massimo campionato italiano. Insieme a lui possibile esordio anche per il terzino Frabotta, titolare nell’Under 23.

Altre squadre

Possibile conferma anche per Muratore a centrocampo, con Bentancur e Rabiot più di Matuidi per completare il trio. In attacco invece pochi dubbi: Bernardeschi e Higuain, anche perché gli altri sono di fatto tutti fuori.

La difesa dovrebbe invece comporsi del sopracitato Frabotta, con Bonucci e Rugani in mezzo, più Danilo di Cuadrado a destra. In porta potrebbe rivedersi Szczesny in vista della Champions.

Anche la Roma farà turnover e sarà ampio. Tra i pali esordio assoluto per Fuzato. Cetin e Fazio faranno reparto in difesa con Ibanez, mentre Villar affiancherà Cristante a centrocampo. Zappacosta a destra, con l’esordiente Calafiori - dopo il grave infortunio di quasi due anni fa - sulla sinistra.

Grandi novità anche in attacco, non solo perché Dzeko riposerà e Perotti dovrebbe ritrovare il campo: Zaniolo può tornare a giocare dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.