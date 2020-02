Premio Laureus, Messi vince il titolo di 'Sportivo dell'Anno': condiviso con Hamilton

Un altro riconoscimento nella bacheca di Messi: si è aggiudicato il premio Laureus come sportivo dell'anno, pari con Hamilton. È il primo calciatore.

La bacheca di Lionel Messi si arricchisce di un altro premio individuale. A Berlino, il numero 10 del è stato eletto 'Sportivo maschile dell'anno' nell'ambito del Premio Laureus.

Il titolo è stato assegnato in condivisione con un altro dei più grandi sportivi del 2019: il sei volte campione di Formula Uno Lewis , che lo scorso anno ha aggiunto un altro titolo iridato al suo palmarés.

Messi ha ringraziato per l'assegnazione del premio tramite un video, non essendo presente alla cerimonia.

“Volevo essere presente per ciò che il premio rappresenta, ma non ce l’ho fatta. Vorrei comunque ringraziare l’Academy per avermi dato questo titolo davvero speciale. Sono onorato di essere il primo a vincerlo da sportivo che pratica uno sport di squadra, e non individuale come i precedenti. Ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi supportano”.

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport."



Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

Il fuoriclasse argentino aggiunge così al repertorio del 2019 un altro titolo, dopo aver vinto il Pallone d'Oro e il premio FIFA The Best.