Polemica Watzke-Aubameyang, il gabonese risponde al tedesco: "Sei un pagliaccio"

Botta e risposta. È quello che ha visto protagonisti nelle ultime ore Hans-Joachim Watzke e Pierre-Emerick Aubameyang. Dopo essere stato attaccato verbalmente dal CEO del , l'attaccante dell' ha infatti deciso di controbattere.

Come detto, il primo a "colpire" è stato Watzke, il quale in un'intervista per 'Süddeutsche Zeitung' ha mandato un messaggio al suo ex giocatore.

Un'affermazione con la quale Watzke ha voluto indicare come l'ex BVB abbia lasciato la soltanto per i soldi e che ora si ritrova a giocare in una squadra che quest'anno non disputa neppure la Champions League.

Un attacco al quale Aubameyang ha risposto attraverso un tweet molto chiaro.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽