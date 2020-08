Quando Pochettino diceva: "Mai al Barcellona, piuttosto in fattoria"

Mauricio Pochettino è uno dei candidati al dopo Setien. Ma nel 2018 diceva: "Ho dei valori: non andrei mai al Barcellona, sono legato all'Espanyol".

Quique Setien non sarà confermato dal Barcellona. Naturale, scontato, dopo aver perso una a favore dei rivali di sempre del ed aver subìto contro il l'umiliazione più grande della storia del club. Dunque, via al toto-allenatore. Con il disoccupato di lusso Mauricio Pochettino incluso quasi per forza nella lista dei papabili alla sostituzione.

Però, c'è un però. Un problema non da sottovalutare. Pochettino è un ex giocatore dell' , formazione nella quale ha militato dal 1994 al 2001 e poi dal 2004 al 2006. Nove stagioni totali. Troppe, per uno come lui che - a differenza di tanti suoi colleghi, in campo o in panchina - bada particolarmente a non sputare sul piatto dove ha mangiato. E, dunque, a non mancare di rispetto ai club e ai tifosi con cui ha condiviso gioie e dolori.

Nelle ore in cui si parla anche di lui come possibile allenatore del nella stagione 2020/21, torna dunque alla mente una vecchia dichiarazione di Pochettino sull'argomento. Frasi datate gennaio 2018 e pronunciate in conferenza stampa ai tempi in cui l'argentino era ancora il manager del , ma ancora terribilmente attuali.

"Non sarò mai l'allenatore del Barcellona o dell' , perché sono molto legato all'Espanyol e al Tottenham. Inoltre sono cresciuto nel Newell's Old Boys e per questo non allenerò mai il Rosario Central. Nella vita ci sono dei valori che non possono essere comprati. Non posso cambiare i miei sentimenti. E poi, pensandoci bene, non so se loro mi apprezzerebbero. L'articolo prosegue qui sotto Questa è una mia decisione. Preferisco lavorare nella mia fattoria in piuttosto di andare in certi posti".

Una chiusura forte, netta, pesantissima. Mai al Barcellona. E dunque, la prima conclusione si potrebbe tranquillamente trarre: il nome di Pochettino va cancellato dall'elenco che comprende anche i vari Xavi e Massimiliano Allegri.

Certo, poi c'è qualche precedente che fa pensare. Quello con protagonista Fabio Capello, ad esempio, che all'inizio dei Duemila proferì un celeberrimo "mai alla " che qualche mese dopo diventò "sì alla Juventus". Con tanto di doppio Scudetto vinto e poi cancellato. Pochettino saprà mantenere fede alla promessa fatta ai tifosi dell'Espanyol?