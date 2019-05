Playout Serie C: primo round a Lucchese, Virtus Verona e Paganese

I risultati dei match d'andata dei playout di Serie C: la Lucchese batte 2-0 il Cuneo, Virtus Verona di misura, la Paganese stende il Bisceglie 2-1.

Le gare d'andata dei playout di Serie C sono tutte delle squadre di casa. Nel girone A la Lucchese batte 2-0 il Cuneo e si mette nelle migliori condizioni per affrontare il ritorno, lo spareggio salvezza vede la Virtus superare di misura il Rimini, mentre per il girone C la Paganese batte 2-1 il Bisceglie.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I toscani hanno messo subito la partita in discesa con due reti, di Sorrentino e Zanini, nei primi 13 minuti, per poi poter gestire e portare a casa una vittoria importante in vista del prossimo impegno ed evitare la Serie D.

Tutto più aperto invece dopo i primi 90' di Pagani. Al ritorno il Bisceglie non avrà a disposizione Djolou, espulso a metà ripresa. Nel match della domenica, infine, Sirignano regala la vittoria per 1-0 alla Virtus Verona col Rimini nella sfida d'andata.

Questo il programma delle gare di ritorno: Cuneo-Lucchese (ore 14:30) e Bisceglie-Paganese (ore 18) il 25 maggio, Rimini-Virtus Verona il 26 maggio alle ore 16.

ANDATA PLAYOUT SERIE C

Girone A: LUCCHESE-CUNEO 2-0 [3' Sorrentino, 13' Zanini]

Girone B: VIRTUS VERONA-RIMINI 1-0 [34' Sirignano]

Girone C: PAGANESE-BISCEGLIE 2-1 [1' Piana (P), 28' rig. Scalzone (B), 42' aut. Calandra (B)]