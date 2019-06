Pisa-Triestina in tv e streaming: dove vederla

Finale d'andata dei playoff di Serie C tra Pisa e Triestina: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Si comincia a delineare il destino di Pisa e Triestina, che si daranno battaglia nella gara d'andata di una delle due finali dei playoff di Serie C: solo una di loro, insieme alla vincente tra Trapani e Piacenza, sarà promossa in Serie B alla pari di Stabia, Pordenone e Virtus Entella, arrivate al gran traguardo direttamente grazie al primo posto nella stagione regolare.

Il Pisa arriva alla fine dopo aver eliminato l'Arezzo nel derby toscano, mentre la Triestina ha avuto la meglio sulla Feralpi Salò: per la squadra nerazzurra i playoff sono iniziati al primo turno nazionale, mentre per i giuliani al secondo grazie al miglior piazzamento in campionato.

Al termine delle due partite tra Pisa e Triestina, in caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare il nome della squadra che giocherà la prossima Serie B si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ed eventuali calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA PISA-TRIESTINA

La finale d'andata dei playoff di Serie C si giocherà mercoledì 5 giugno 2019 in quel di Pisa: i padroni di casa affronteranno la Trestina all'Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani. Appuntamento alle 20:30.

DOVE VEDERE PISA-TRIESTINA IN TV E STREAMING

Pisa-Triestina, finale dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in da Eleven Sports: sarà possibile seguire il match singolo oppure acquistare l'intero pacchetto dei playoff. La gara sarà dunque disponibile attraverso pc, smartphone e tablet sul sito di Eleven Sports o grazie all'app. Diretta televisiva su Rai 3 per la sola Toscana, in differita a livello nazionale alle 22.30 su Rai Sport.

PISA-TRIESTINA SU GOAL

C'è una terza opzione per seguire la finale Pisa-Triestina, ovvero quella di seguire la gara in diretta testuale su Goal. Avvicinamento alla gara con le ultime notizie e le probabili formazioni, i ventidue ufficiali in campo e il racconto del match minuto per minuto fino alla cronaca finale della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-TRIESTINA

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Procaccio, Maracchi, Coletti, Mensah; Granoche, Costantino.