DIRETTA: Pisa-Triestina LIVE - dove vederla in tv e streaming

Sta per partire la Final Four di Serie C con le finali playoff che decreteranno le due squadre promosse in Serie B: la prima mette di fronte Pisa e Triestina.

Match d'andata in Toscana, ritorno in programma in Friuli Giulia tra quattro giorni: a passare sarà la squadra con la miglior differenza reti in entrambi gli incontri mentre, in caso di parità, si disputeranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Il Pisa ha iniziato il suo percorso al primo turno della fase nazionale dei playoff, eliminando Carrarese e Arezzo. Triestina entrata in scena un turno più tardi: i giuliani hanno avuto la meglio nel doppio confronto con la Feralpisalò.