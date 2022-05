Pioli sorride: restituita la medaglia da campione d'Italia

Prima il furto, poi la restituzione a tre giorni dall'incredibile episodio. Nella giornata di oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia ha riconsegnato al Milan la medaglia di Campione d’Italia di Mister Pioli, ritrovata nei giorni scorsi.

In occasione dei festeggiamenti al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, al termine della sfida contro il Sassuolo, alcuni tifosi avevano rubato la medaglia al tecnico rossonero, grande artefice del successo del Diavolo e scatenato durante la festa sulle note di 'Pioli is on fire', ballata insieme a calciatori e tifosi.

Nei giorni scorsi, Pioli aveva lanciato un appello per riavere il cimelio, apparso su Instagram lunedì scorso in un video in cui tre tifosi lo mostrava 'ringraziando' l'allenatore del Milan.

I tre ragazzi - tra i 20 e i 25 anni - hanno rinvenuto la medaglia sul prato del 'Mapei Stadium'. Ieri si sono presentati in caserma a Reggio Emilia per riconsegnare il cimelio.