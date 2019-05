Picerno, riscoppia la gioia: è nuovamente promosso in Serie C

Dopo aver festeggiato una prima volta ed essere stato penalizzato, il Picerno è ufficialmente promosso in C: decisivo il 3-2 interno al Bitonto.

Una prima promozione, poi la penalizzazione in classifica, quindi la gioia vera. Quella definitiva. La storia da film che ha coinvolto il Picerno ha finalmente un lieto fine: per la prima volta, il piccolo club lucano approda per la prima volta nella propria storia in Serie C.

Decisivo il 3-2 interno al Bitonto, che consente al Picerno di chiudere al primo posto il girone H della Serie D con 78 punti. 3 in più rispetto all'Audace Cerignola, che vince per 3-0 sul campo del Francavilla in Sinni ma deve accontentarsi della seconda piazza.

Si tratta come detto di una promozione storica: la prima nella storia del club, rappresentante di un comune di nemmeno 6000 abitanti in provincia di Potenza. Ma si tratta soprattutto di una promozione... doppia. Perché il Picerno aveva già festeggiato una prima volta a metà aprile, ignaro di quello che sarebbe accaduto nelle settimane seguenti.

A inizio maggio, sulla testa del Picerno è infatti piombata la spada di Damocle di una penalizzazione di 3 punti relativa a un match terminato in rissa contro il Taranto. Tutto da rifare, dunque: alla capolista, che già aveva festeggiato la promozione in C, serviva ora un altro punto per salire davvero di categoria.

Punto decisivo - o meglio, punti decisivi - ottenuti contro il Bitonto. E dunque, nella prossima stagione, anche il Picerno disputerà per la prima volta la Serie C come Arzignano e Pianese. L'ultima new entry assoluta potrebbe essere il Lanusei, che ha trascinato l'Avellino allo spareggio per il primo posto.