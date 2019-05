Beffa Picerno: penalizzato dopo aver festeggiato la promozione in C

Picerno matematicamente promosso in C, ma il -3 di penalizzazione per la rissa col Taranto costringe i lucani a dover rifare tutto nell'ultimo turno.

Gioia azzerata dalla penalizzazione. E' accaduto al Picerno, che ha tagliato il traguardo della promozione in Serie C ma costretta a dover rifare tutto a causa del -3 inflittogli per quanto accaduto a metà aprile nel match col Taranto.

Siamo nel girone H di Serie D, la compagine lucana guida la classifica con 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda (il Cerignola) ad un turno dalla fine. Peccato, però, che il giudice sportivo abbia penalizzato di 3 punti la capolista riducendo il margine sui pugliesi a +3 con 90 minuti da giocare.

Ecco perchè la festa per l'approdo in C è come se non ci fosse mai stata: tutta colpa della rissa avvenuta nell'intervallo di Picerno-Taranto del 18 aprile.

"La C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno".

Il Picerno, nell'ultimo match di campionato contro il Bitonto in programma domenica, sarà costretto ad ottenere almeno un pareggio per poter stappare nuovamente lo champagne: un arrivo a pari punti - ciò avverrebbe qualora il Cerignola battesse il Francavilla e il Picerno perdesse - costringerebbe la capoclassifica ad effettuare lo spareggio in campo neutro coi pugliesi.