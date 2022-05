Perugia o Frosinone ai playoff? Cosa serve ad entrambe e cosa succede a pari punti

Ultima giornata di Serie B 2021/2022. Il campionato più indeciso degli ultimi anni, con la cadetteria che sancirà i propri verdetti. Da definire l'ultima retrocessa in C, le due qualificate ai playout, le due promosse dirette in A e l'ultima partecipante ai playoff. Perugia o Frosinone.

Se Brescia, Benevento e Ascoli sono già certe di giocare i playoff e Pisa, Cremonese, Monza e Lecce si giocano i posti diretti in A, Perugia o Frosinone completeranno il quadro dei playoff. Ciociari avanti in classifica ma umbri decisi a svalcarli all'ultima curva.

PERUGIA AI PLAYOFF SE

Batte il Monza e il Frosinone perde contro il Pisa

PERUGIA FUORI DAI PLAYOFF SE

Perde contro il Monza

Pareggia contro il Monza

Il Frosinone pareggia contro il Pisa

Il Frosinone vince contro il Pisa

FROSINONE AI PLAYOFF SE

Pareggia contro il Pisa

Vince contro il Pisa

Il Perugia pareggia contro il Monza

Il Perugia perde contro il Monza

FROSINONE FUORI DAI PLAYOFF SE

Perde contro il Pisa e il Perugia batte il Monza

Quest'eventualità porterebbe infatti le due squadre a pari punti e in virtù degli scontri diretti in favore del Perugia (3-0 e 0-0) sarebbero gli umbri a classificarsi ottavi in classifica.