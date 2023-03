Perisan titolare in Monza-Empoli: esordio in Serie A a 25 anni

Il portiere dell'Empoli, schierato titolare da Zanetti all'U-Power Stadium di Monza, debutta in Serie A a 25 anni.

È una giornata che non dimenticherà mai Samuele Perisan, portiere dell'Empoli al debutto in Serie A schierato a sorpresa titolare da Paolo Zanetti nel match di Monza.

Tra i toscani Vicario è out a causa di un problema al costato: ha eseguito un test in mattinata, ma in casa Empoli si è deciso di non rischiare. Così la palla passa (letteralmente) tra le mani di Perisan, a cui l'allenatore ex Ascoli regala il debutto in Serie A a 25 anni. In panchina va Ujkani.

CHI È SAMUELE PERISAN

Nato il 21 agosto 1997 a San Vito in Tagliamento, piccolo Comune friulano, Persian finisce in tra i pali un po' per caso prima di essere notato a 10 anni dagli scout dell'Udinese.

"Quando ero piccolo i miei fratelli mi mettevano in porta perché loro volevano giocare a calcio e io non tanto - le parole del portiere a 'Udinese TV' nel 2016 - Loro mi mettevano in porta e se la palla finiva fuori io correvo per andare a prenderla. Mi hanno lasciato lì e sono arrivato fino a qua".

In bianconero Persian affronta tutte le categorie delle giovanili fino alla prima squadra, dove viene convocato le prime volte da Stramaccioni nel 2015. Nella stagione 2016/2017 fa il terzo a Scuffet e Karnezis, senza tuttavia mai riuscire a giocare.

Parte allora la serie di prestiti: prima Triestina, poi Arezzo e infine Padova, dove Persian accumula esperienza in C e in B. Torna all'Udinese per fare ancora il terzo, stavolta di Musso e Nicolas, ma sono ancora 0 i minuti giocati. Risalgono a periodo anche le esperienze con l'Italia Under 18 prima e Under 20 poi.

Il portiere a questo punto si trasferisce, stavolta a titolo definitivo, a Podernone, vicino casa, per giocare in Serie B, dove si rivela tra i migliori del campionato per rendimento e costanza. Diventa titolare sotto la gestione Tesser e con i 'Ramarri' rimane anche imbattuto per 276' consecutivi, firmando il record per la squadra.

Lo scorso giugno lo ha voluto l'Empoli, con cui il portiere ha firmato un contratto triennale. E oggi la gioia dell'esordio in Serie A, che Perisan di certo non dimenticherà mai. In campo ritroverà da avversario Ciurria, ex compagno in neroverde.