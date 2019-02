Perchè Siviglia-Lazio si gioca di mercoledì?

Niente giorno canonico per il ritorno dei 16esimi di Europa League tra Siviglia e Lazio: squadre in campo di mercoledì.

Battuta nella gara d'andata in quel dell'Olimpico, la Lazio di Inzaghi tenterà l'impresa a Siviglia. Contro una delle favoritissime per la vittoria finale, società che ha vinto più trofei di tutte le altre nella storia dell'Europa League, i biancocelesti scenderanno in campo mercoledì 20 febbraio 2019.

Le due squadre non giocheranno di giovedì, giornata base per le sfide di Europa League, a causa della presenza nella competizione di due squadre di Siviglia. Arrivate entrambe prime nel proprio girone, non potranno giocare nella stessa giornata.

Il Betis giocherà giovedì 21 febbraio il ritorno contro il Rennes tra le mura amiche, mentre il Siviglia dovrà scendere in campo mercoledì. In questo modo entrambe le squadre possono giocare la sfida di ritorno in casa, privilegio ottenuto in virtù della vittoria del propri girone.

Perchè Siviglia-Lazio si gioca alle 18?

Per questioni telefoniche. Il mercoledì del resto si gioca anche la Champions League, e la UEFA ha deciso di anticipare la gara tra Siviglia e Lazio nel pomeriggio, per evitare la contemporanea trasmissione delle due competizioni.

Alle 21 si sfideranno Atletico Madrid e Juventus nella capitale spagnola, mentre in Germania il Manchester city sarà ospite dello Schalke. Champions League all'orario canonico vista la maggiore importanza e bacino d'utenza, Lazio e Siviglia qualche ora prima.