Perchè Juventus-Milan è stata rinviata? Decisione del prefetto di Torino

La gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan è stata posticipata a causa dei possibili assembramenti: porte chiuse non possibili.

Una riunione di diverse ore ha portato al rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa (andata terminata 1-1). La questione coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese, sport compreso: il big match verrà giocato più avanti. Ad adottare l'ordinanza del posticipo, il prefetto torinese Claudio Palomba.

Questo il comunicato della prefettura torinese:

"Nel pomeriggio odierno si è tenuto in Prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto e con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, oltre ai componenti ordinari: Sindaca, Questore e Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Altre squadre Nel corso della riunione l'Assessore Regionale alla Sanità ha riferito le risultanze e le valutazioni dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione denominata dal cd coronavirus e alle misure precauzionali, nonchè l'esigenza di evitare assembramenti massivi. Nell'ambito della riunione, sentiti anche i Ministeri competenti, è stata condivisa l'adozione, da parte del Prefetto, dell'ordinanza contingibile ed urgente con la quale si dispone il differimento della partita di - , in programma nella serata del 4 marzo 2020".

Inizialmente si era parlato di porte aperte, ma alla fine non sarebbe stato possibile sapere la provenienza dei tifosi, al di là della residenza: nello specifico Juventus-Milan era stata annunciata con limitazioni per i residenti di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Savona e Pesaro-Urbino.

Dunque si è passato ad un Juventus-Milan a porte chiuse, ma in questo caso ci sarebbero potuti essere massicci assembramenti di tifosi fuori dallo stadio o altrove, con conseguente possibile pericolo d'ordine pubblico o di eccessiva vicinanza tra persone e dunque rischio di diffusione massivo del coronavirus.

Nella giornata di mercoledì ci sarà la riunione tra le squadre di per programmare il futuro dei prossimi tre mesi: al termine nessuna conferenza stampa. Verranno comunque svelate le decisioni per le prossime gare, specialmente il weekend. Si giocherà il 25esimo, il 26esimo il 27esimo turno? Non resta che aspettare.