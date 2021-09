La stoccata di Pedro alla Roma: “Fuori rosa senza aver parlato con nessuno”

Il nuovo attaccante della Lazio, Pedro, parla dell’addio alla Roma e della felicità di ritrovare Sarri: “E’ bello lavorare con lui”.

Quello di Pedro alla Lazio è stato uno dei trasferimenti più clamorosi dell’estate. Ha infatti lasciato la Roma, dove dopo appena un anno era finito ai margini della prima squadra, per trasferirsi in biancoceleste.

Il campione spagnolo ha quindi cambiato squadra, ma non città, e proprio l’addio ai giallorossi si è consumato in un modo per lui in qualche modo inaspettato.

Parlando infatti ai microfoni di ‘Lazio Style Radio’, ha spiegato che nessuno della Roma gli aveva anticipato di non rientrare più nei programmi del club.

“Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza che avessi parlato con nessuno della dirigenza”.

Pedro alla Lazio ha ritrovato Maurizio Sarri, un tecnico con il quale aveva già lavorato ai tempi del Chelsea.

“Da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere, ma quando ho parlato con Sarri si è aperta un’opportunità. Sono felicissimo di essere alla Lazio. Quando sono arrivato non mi aspettato un’accoglienza così importante, è stata una sorpresa perché venivo da una squadra della stessa città. Con Sarri è bello lavorare, è una bellissima persona e mi piace molto il suo modo di far giocare la squadra. Anche al Chelsea fece vedere di avere subito un’idea di gioco e con lui abbiamo anche vinto l’Europa League”.

L’attaccante iberico vivrà un derby da grande ex.