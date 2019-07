Paura a Londra: provano a rubare l'auto di Ozil, Kolasinac li mette in fuga

Tentativo di furto d'auto a Londra ai danni di Ozil: ma il compagno di squadra Kolasinac ha reagito e messo in fuga i malintenzionati armati.

Brutta disavventura a Londra per il trequartista dell' Mesut Ozil. Il trequartista dei Gunners ha subito infatti un tentativo di furto dell'auto ad opera di alcuni malintenzionati armati mentre si trovava a bordo del suo SUV.

Tutti vorremmo avere un amico come Kolasinac 👊🏻 pic.twitter.com/YKREE9Qjk8 — Simone Gambino (@SimoneGambino) July 25, 2019

Fortunatamente per il giocatore tedesco, la prontezza del compagno di squadra Sead Kolasinac ha impedito il peggio. L'imponente esterno sinistro (un metro e 83 cm per 82 chilogrammi) è sceso dal veicolo e ha affrontato a mani nude due ladri, armati di coltellacci, mettendoli in fuga.

Nel mentre Ozil, inseguito da altri delinquenti, è riuscito a rifugiarsi in un ristorante turco che si trovava lì vicino. Grazie allo staff del locale, intervenuto in difesa del giocatore, i ladri dopo un po' sono risaliti in sella alle loro moto e si sono dati alla macchia.

L'Arsenal ha diramato una nota ufficiale dopo l'accaduto, assicurando tutti sulle buone condizioni psico-fisiche dei due calciatori: