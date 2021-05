Partecipa ad un party clandestino in Brasile: arrestato David Neres

L’attaccante dell’Ajax, David Neres, è stato tratto in arresto a San Paolo. Ha preso parte ad un party clandestino con oltre 100 persone.

Il difensore del San Paolo , Robert Arboleda , e l’attaccante dell’ Ajax , David Neres , sono stati tratti in arresto nelle scorse ore poiché sorpresi ad un party illegale in Brasile.

Secondo quanto riportato da ‘O Globo’, il tutto è avvenuto nella notte di venerdì presso un locale situato nella zona est di San Paolo .

I due calciatori hanno preso ad una festa alla quale hanno partecipato 124 persone, contravvenendo alle restrizioni adottate in Brasile per far fronte alla pandemia che vietano ogni possibile evento dopo le ore 21.

Secondo quanto emerso, il locale sembrava apparentemente chiuso, ma i clienti hanno in realtà fatto ingresso da una porta secondaria. Il proprietario della discoteca, dopo aver compreso che era in atto l’operazione, ha distribuito a tutti i presenti delle mascherine, ma la cosa evidentemente non è bastata.

Lo stesso proprietario del locale, oltre a tutti i dipendenti e i presenti, sono successivamente stati condotti in una stazione di polizia venendo rilasciati in mattinata: per Neres e Arboleda, sempre secondo i media brasiliani, esiste il rischio di essere accusati di crimine contro la salute pubblica.

Secondo quanto riportato dall’olandese ‘RTL Nieuws’, l’ Ajax ha appreso della notizia, ma non ha ancora avuto modo di mettersi in contatto con il suo giocatore.