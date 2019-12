Panchina Napoli: Gattuso ok solo con un progetto a lungo termine

Gattuso in pole per la panchina del Napoli qualora venisse esonerato Ancelotti: 'Ringhio' non ha però intenzione di fare il traghettatore.

Non sembra volersi arrestare il periodo nero del , costretto al pari dall' nell'anticipo della quindicesima giornata: azzurri senza vittorie da ormai un mese mezzo, da quel 2-3 sul campo del del 23 ottobre.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La panchina di Carlo Ancelotti è sempre più rovente: decisiva sarà la sfida di del 'San Paolo' contro il , da non sbagliare per non fallire l'accesso agli ottavi di finale. Consolazione minima in un mare di negatività.

Da questa partita dipenderà il futuro del tecnico di Reggiolo: Aurelio De Laurentiis ha preso contatti con altri colleghi come Massimiliano Allegri (che però non tornerà prima di giugno) e Luciano Spalletti, anche se la pista più percorribile in questo momento porta a Gennaro Gattuso.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' c'è stato un approccio con Jorge Mendes, agente vicino a 'Ringhio', ed è filtrata la volontà di prendere in mano un progetto a lungo termine e non semestrale. Insomma, Gattuso di fare il semplice traghettatore non ne ha proprio voglia e chiede garanzie per i mesi a venire.

Per ora Ancelotti resta fermamente al suo posto, seppur consapevole che un avvicendamento con l'ex allievo è da tenere in forte considerazione nel quadro delle probabilità.

"Se Rino parlasse o avesse parlato con il Napoli farebbe parte del gioco. E tra l’altro lui per me è un fratello. Ma non gli ho chiesto, né gli chiederò se ciò è accaduto. Io credo in De Laurentiis, che mi ribadisce la propria fiducia. E aggiungo: mai pensato di dimettermi, mi sono sempre sentito coinvolto nel progetto e stavolta lo sono anche di più".

Intanto c'è chi si è tirato ufficialmente fuori: l'ex Edoardo Reja si è autoescluso come si evince dalle dichiarazioni rilasciate a 'Radio Kiss Kiss'.