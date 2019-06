Panchina Fiorentina, Gattuso nome nuovo nella lista di Commisso

Gennaro Gattuso è finito tra i preferiti del nuovo patron Rocco Commisso per la panchina della Fiorentina. Piace anche Leonardo Semplici.

E' il proprietario della da soltanto qualche ora ma sembra avere già le idee chiare: Rocco Commisso punta a ricostruire i viola per raggiungere traguardi ambiziosi, mancati nelle ultime stagioni dell'era dei fratelli Diego e Andrea Della Valle.

L'imprenditore italo-americano dovrà scegliere al più presto il tecnico per la prossima stagione: per nulla sicura la permanenza di Vincenzo Montella che ha chiuso malamente il campionato appena concluso, il nome che fa sognare la piazza fiorentina è quello di Gennaro Gattuso.

Reduce da una cavalcata col che non è bastata per la qualificazione in , 'Rino' è molto stimato a Firenze come riportato da 'Sky Sport'. Inoltre è legato a Commisso dalle chiare origini calabresi che, magari, potrebbero essere un suo punto a favore.

Sondato anche Leonardo Semplici: per lui si tratterebbe di un ritorno, avendo allenato la Primavera della Fiorentina dal 2011 al 2014. Da capire se la lo lascerà o meno libero dopo due salvezze consecutive.

Capitolo dirigenziale: in primis servirà definire il ruolo di Giancarlo Antognoni che dovrebbe essere più centrale. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con Umberto Gandini, come ds non dispiace Frederic Massara.