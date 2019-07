Pallone d'Oro 2019: Messi giù, chance Salah, favorito Van Dijk

La corsa al Pallone d'Oro si infiamma: in calo Messi dopo l'eliminazione con l'Argentina, van Dijk rimane favorito. Outsider Salah, sorpresa Alisson.

La corsa al Pallone d'Oro 2019 entra sempre più nel vivo. Alle battute finali della stagione, con i trofei internazionali sempre più vicini all'assegnazione, la graduatoria virtuale inizia a delinearsi e uno dei grandi favoriti perde posizioni.

Parliamo di Lionel Messi, protagonista negativo di un'altra eliminazione in semifinale: dopo quella in per mano del , quella in Copa America contro il . Ora il numero 10 del perde quota e rischia di non riuscire a superare Cristiano Ronaldo, che lo ha raggiunto a quota 5 nell'albo d'oro.

Ad approfittare dello stop dell'argentino è Virgil van Dijk, il grande favorito secondo i bookmakers: il centrale olandese non ha subito nemmeno un dribbling tra Premier League e Champions League. E, ovviamente, è stato una delle grandi chiavi del successo europeo del Liverpool di Jürgen Klopp.

Ad insidiarlo potrebbero essere due suoi compagni di squadra, che sperano ancora nel successo: Alisson e Mohamed Salah. Entrambi sono ancora in corsa per la conquista di un trofeo con la loro nazionale: il portiere la Copa America con il Brasile, arrivando alla finalissima con una striscia aperta di 9 clean sheet consecutivi; l'attaccante la Coppa d'Africa con l' , dove deve giocare gli otttavi di finale.

La questione potrebbe diventare tutta interna al Merseyside, con Messi che rischia di rimanere a guardare.