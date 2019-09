Okereke corona il suo sogno: dalla Serie D alla Champions League

La favola va in scena a Bruges, dove Okereke farà il suo debutto in Champions League dopo un inizio di carriera in Serie D alla Lavagnese.

La è spesso teatro di vere e proprie favole e questa sera nelle Fiandre andrà in scena quella di Okereke, attaccante nigeriano classe ’97, che ha iniziato la sua carriera di calciatore nel 2015 nella Lavagnese in Serie D.

Quattro anni più tardi si ritrova ad esordire in Champions League contro i turchi del , che questa estate hanno acquistato una leggenda del ruolo, come El Tigre Radamel Falcao.

Okereke è stato acquistato infatti questa estate dal Club Bruges, che per lui ha versato 8 milioni nelle casse dello . Con i liguri nella scorsa stagione sono stati 10 i goal segnati dal ventiduenne nigeriano in Serie B, bottino che ha convinto i belgi a puntare su di lui per questa stagione.

Lo sbarco di David Okereke in Pro League è stato vissuto con grande entusiasmo questa estate: arrivato a Bruges per sostituire Wesley, ceduto all’ per 25 milioni, il suo impatto col nuovo campionato è stato subito rilevante e i tifosi fiamminghi hanno iniziato a sognare. Sul settimanale ‘Sport/Foot Magazine’ si sbilanciano anche ad una profezia benaugurante: “Il Bruges lo rivenderà ad un club inglese per 30 milioni”.

La sua strada sembra tracciata, e questa sera il giovane nigeriano avrà la possibilità di mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso al mondo, quello della Champions League. In quei momenti ripenserà al suo inizio in patria all’Adujan, società calcistica fondata in dal patron dello Spezia e agli esordi con la Lavagnese in Serie D. David Okereke e la sua storia, from zero to hero.