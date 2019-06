Nuova maglia Barcellona per il 2019/20: è a scacchi

Il Barcellona ha svelato ufficialmente la maglia che indosserà nella prossima stagione: confermate le anticipazioni, sarà a quadri blu e granata.

La senza strisce, il pure. La rivoluzione delle maglie per il 2019/20, inizata a , prosegue in , dove i catalani hanno annunciato ufficialmente la divisa che indosseranno nella prossima stagione.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 giugno 2019

Ricalca in tutto e per tutto quanto anticipato un paio di mesi fa dal sito specializzato 'Footy Headlines', che aveva già svelato la grande novità: la maglia del Barcellona sarà a scacchi, come mai si era vista nella storia del club, estremizzando dunque qualche bizzarria già adottata sulla camiseta nelle ultime stagioni.

Altri dettagli della nuova creazione della Nike: le maniche saranno completamente blu, così come i pantaloncini, mentre i calzettoni saranno a scacchi così come la maglia. Nella parte anteriore del colletto, infine, sarà visibile un dettaglio della bandiera della Catalogna.