Norwich-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta torna in campo in Inghilterra contro una squadra inglese dopo aver perso per 2-1 l'ultima amichevole contro lo Swansea.

C'è una da giocare, ma anche un campionato in cui confermarsi. L' si sta preparando alla sua stagione in terra inglese: la prima amichevole è stata contro lo , la seconda vedrà gli orobici affrontare il .

C'è da riscattare, in vista dell'ultimo match da giocare contro un'altra inglese (il ), la sconfitta subita contro i gallesi per 2-1. Potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Zapata, rientrato da poco dalla Copa America. Accanto a lui il neo arrivato e connazionale Muriel.

La squadra allenata da Farke, ritornata quest'anno in Premier League e con Fahrmann (ex 04) e Drmic (ex Monchengladbach) come fiori all'occhiello della propria campagna di rafforzamento estiva, avrà così un test importante in vista del proprio esordio in campionato, che avverrà il prossimo 9 agosto contro i campioni d'Europa in carica del .

Qui potete trovare tutte le informazioni su Norwich-Atalanta: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

NORWICH-ATALANTA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Norwich-Atalanta DATA 30 luglio 2019, ore 20.00 italiane DOVE Carrow Road, Stadio Norwich TV - STREAMING Canale Youtube Norwich

ORARIO NORWICH-ATALANTA

L'amichevole Norwich-Atalanta è in programma martedì 30 luglio alle ore 20.00 italiane.

Per la partita dell'Atalanta contro il Norwich non è prevista alcuna copertura televisiva.

In Norwich-Atalanta si potrà vedere attraverso il canale Youtube del club inglese.

Gasperini dovrebbe optare per il classico 3-4-1-2, con Zapata e Muriel appoggiati da Gomez. A centrocampo spazio sulle fasce per Gosens ed Hateboer, in mezzo il neo arrivato Malinovsky insieme a De Roon. In difesa il trio formato da Djimsiti, Toloi e Palomino.

Nel Norwich l'unica punta dovrebbe essere il finlandese Pukki, che sarà supportato dal trio di trequartisti formato da Hernandez, Srbeny e Roberts.

NORWICH (4-2-3-1): Fahrmann; Byram, Godfrey, Klose, Lewis; Trybull, Leitner; Roberts, Srbeny, Hernandez; Pukki. All. Farke

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Malinovskyi, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini