Nigeria-Camerun dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Nigeria e Camerun si contendono un posto nei quarti di finale della Coppa d'Africa edizione 2019. Appuntamento il 6 luglio alle ore 18.00.

La Coppa d'Africa è approdata nelle fasi salienti, offero nella parte ad eliminazione diretta, che è sicuramente anche quella più eccitante. Sabato pomeriggio si trovano faccia a faccia per gli ottavi di finale della competizione la ed il Camerun.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La Nigeria si è qualificata agli ottavi di finale dopo aver concluso al secondo posto il gruppo B alle spalle della sorpresa Madagascar, che ha battuto i nigeriani con un secco 2-0.

Anche il Camerun di Clarence Seedorf ha concluso il proprio raggruppamento (girone F) al secondo posto ma a pari merito con il (5 punti) I camerunensi hanno mostrato grande compattezza difensiva (zero goal subiti in tre partite) ma anche difficoltà nell'andare a rete (solamente due goal realizzati).

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Nigeria-Camerun: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

MADAGASCAR-CONGO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Nigeria-Camerun DATA 6 luglio 2019, 18.00 DOVE Alexandria Stadium ARBITRO Joshua Bondo (Botswana) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO NIGERIA-CAMERUN

L'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra Nigeria e Camerun si giocherà sabato 6 luglio alle ore 18. Lo scenario sarà quello dell'Alexandria Stadium, ad Alessandria d' .

Come tutta la Coppa d'Africa, anche la sfida tra Nigeria e Camerun sarà un'esclusiva di DAZN. Per seguire la partita in bisognerà avere una moderna smart tv, che supporti DAZN al meglio. Oppure bisognerà collegare il dispositivo a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox One. Metodi alternativi sono la visione tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per guardare la partita in , come sempre, il metodo è molto più semplice e diretto: basterà scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone o su tablet. In alternativa, da computer, basterà collegarsi al sito della piattaforma.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Ola Aina, Troost-Ekong, Awaziem, Omeruo; Ndidi, Etebo; Musa, Moses, Iwobi; Ighalo.

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, Yaya Banana, Ngadeu-Ngadjui, Bitolo; Anguissa, Djoum, Mandjeck, Bassogog; Choupo-Moting, Ekambi.