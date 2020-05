Il Napoli crea la Top 11 argentina: non c'è Higuain

Josè Sosa e Datolo sì, Gonzalo Higuain no: nella formazione ideale 'made in Argentina' creata dal Napoli, per il Pipita non c'è posto.

Per Gonzalo Higuain, nel d' , non c'è posto. Il club azzurro, in occasione del 25 maggio - lì ricorrenza per la nascita del primo Governo dopo la rivoluzione del 1810 - stila la sua formazione ideale con calciatori 'albicelestes' transitati in azzurro. Lasciando fuori l'attaccante passato alla .

Maglia da titolare per Josè Sosa e per Jesus Datolo (due che all'ombra del Vesuvio non hanno lasciato traccia) ma non per il Pipita, che nell'allestimento della Top 11 viene 'snobbato'.

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha! 🇦🇷



¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020

A guidare l'attacco Maradona, Lavezzi e il 'Pampa' Roberto Sosa, in mediana Bertoni col 'Principito' Sosa e Datolo, a protezione del portiere Navarro una difesa formata da Campagnaro, Ayala, Federico Fernandez e Pineda.

Niente Higuain dunque, l'uomo dei record, che nell'estate 2016 lasciò Napoli per trasferirsi alla . Di seguito, la Top 11 argentina.

NAPOLI (4-3-1-2): Navarro; Campagnaro, Ayala, Fernandez, Pineda; J. Sosa, Bertoni, Datolo; Maradona; Lavezzi, R. Sosa.